Sport e lockdown, Iarriccio: “Si faccia qualcosa per tutelare i bambini” (Di domenica 3 maggio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – L’emergenza coronavirus e il conseguente lockdown hanno messo in ginocchio non solo interi settori produttivi, ma anche movimenti Sportivi che abbinano la crescita agonistica dei giovani alla loro maturazione personale. Aspetti, questi ultimi, che secondo Pietro Iarriccio, responsabile della Smile 2.0 Basket School, non hanno goduto della necessaria attenzione negli ultimi due mesi. “L’isolamento è difficile per tutti, ci sono categorie in totale difficoltà, speriamo di ripartire al più presto perché soprattutto per i bambini la situazione si fa sempre più dura”. Secondo Iarriccio le ripercussioni sul piano fisico non sono irrilevanti: “Tante questioni sono state sottovalutate, se ci dicono di stare dentro ci sono delle buone ragioni, ma restare tra quattro mura può ... Leggi su anteprima24 Renzi : “Lo sport non è nemico della salute. Il lockdown era giustificato ad inizio marzo - non adesso”

e-Sports e Coronavirus : ricavi al ribasso nonostante il lockdown

Coronavirus - l’ex premier spagnolo Rajoy indagato per violazione del lockdown : “In un video lo si vede mentre fa sport all’aperto” (Di domenica 3 maggio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – L’emergenza coronavirus e il conseguentehanno messo in ginocchio non solo interi settori produttivi, ma anche movimentiivi che abbinano la crescita agonistica dei giovani alla loro maturazione personale. Aspetti, questi ultimi, che secondo Pietro, responsabile della Smile 2.0 Basket School, non hanno goduto della necessaria attenzione negli ultimi due mesi. “L’isolamento è difficile per tutti, ci sono categorie in totale difficoltà, speriamo di ripartire al più presto perché soprattutto per i bambini la situazione si fa sempre più dura”. Secondole ripercussioni sul piano fisico non sono irrilevanti: “Tante questioni sono state sottovalutate, se ci dicono di stare dentro ci sono delle buone ragioni, ma restare tra quattro mura può ...

Corriere : ?? Dopo due mesi di lockdown, domani inizia la «fase 2», che dovrebbe far ripartire buona parte delle attività produ… - Luisa51338044 : RT @Corriere: ?? Dopo due mesi di lockdown, domani inizia la «fase 2», che dovrebbe far ripartire buona parte delle attività produttive e in… - 48OreNews : RT @Corriere: ?? Dopo due mesi di lockdown, domani inizia la «fase 2», che dovrebbe far ripartire buona parte delle attività produttive e in… - maripiani : @frustametafora Certo, pripoprio non riescono a connettere il neurone e, così, per sport, chiedersi almeno: 'e se n… - luciascarpelli : RT @Corriere: ?? Dopo due mesi di lockdown, domani inizia la «fase 2», che dovrebbe far ripartire buona parte delle attività produttive e in… -

Ultime Notizie dalla rete : Sport lockdown Sport e lockdown, Iarriccio: "Si faccia qualcosa per tutelare i bambini" anteprima24.it Ramsey: “Differenze tra Premier e A? Da voi c’è più tattica. E quando la Juve chiama è difficile rifiutare”

Graham chi? Graham Kavanagh. Aaron Ramsey non è il classico calciatore di Serie A – viene dal Galles, ha cominciato col rugby, supporta il Wwf – e, se c’è da scegliere il mito della gioventù, lascia i ...

Randonnèe Coppa Bernocchi, trionfa la passione

Legnano- La Randonnèe Coppa Bernocchi-Sette Laghi ha visto trionfare la passione. Nonostante il confinamento a casa per il covid19, la tecnologia è stata dalla parte dello sport permettendo una “lockd ...

Graham chi? Graham Kavanagh. Aaron Ramsey non è il classico calciatore di Serie A – viene dal Galles, ha cominciato col rugby, supporta il Wwf – e, se c’è da scegliere il mito della gioventù, lascia i ...Legnano- La Randonnèe Coppa Bernocchi-Sette Laghi ha visto trionfare la passione. Nonostante il confinamento a casa per il covid19, la tecnologia è stata dalla parte dello sport permettendo una “lockd ...