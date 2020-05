Pronti a richiudere se salgono i ricoveri | dice Zaia

Leggi su agi

(Di domenica 3 maggio 2020) La premessa fatta oggi dal governatore del Veneto Lucadurante la presentazione del nuova ordinanza in vigore da domani è chiara: tutto "È assolutamente in linea con i dettati del Dpcm senza alcuna prova muscolare". Nel concreto si tratta di una conferma dell'ordinanza esistente, con qualche (piccola) modifica. Innanzitutto sarà consentivo l'allenamento individuale negli impianti sportivi, a porte chiuse, per gli atleti professionisti e non mantenendo il distanziamento di 2 metri tra loro ed evitando assembramenti (valutazioni che riguardano anche il calcio e le piscine). Confermata la capienza di un terzo dei posti disponibili negli autobus e della metà nei treni, elemento perfettamente in linea con le disposizioni nazionali e con quanto già comunicato dalla Regione Veneto che ha attivato in vista di domani il 53% dei treni ...