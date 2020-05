Mascherine a 50 centesimi, dove si possono acquistare: i punti vendita (Di domenica 3 maggio 2020) L’accordo è stato raggiunto: da lunedì 4 maggio, data ufficiale dell’inizio della Fase 2 (qui lo speciale di QuiFinanza), sarà possibile acquistare Mascherine chirurgiche a soli 0,50 centesimi di euro. Dopo lo scandalo dei prezzi al rialzo e i tanti sequestri della guardia di finanza, adesso chiunque, in totale sicurezza, potrà acquistare le protezioni anti-contagio presso i punti vendita della grande distribuzione e non solo. Mascherine a 50 centesimi: i punti vendita che hanno aderito Da domani, chiunque sia sprovvisto di mascherina o dovrà comprarne altre potrà recarsi tranquillamente al supermercato. Non solo, la grande novità – come accennato sopra – riguarderà il prezzo delle protezioni. Le Mascherine, come detto, verranno infatti vendute a sole 0,50 centesimi di euro. Tutto questo è stato reso ... Leggi su quifinanza Emergenza Covid-19 in Puglia - Emiliano da domani mascherine a 50 centesimi - sono obbligatorie ovunque tranne se cammini da solo in strada”

Mascherine chirurgiche a 50 centesimi : da domani scatta la vendita

Coronavirus - da domani mascherine a 50 centesimi in 100 mila punti vendita (Di domenica 3 maggio 2020) L’accordo è stato raggiunto: da lunedì 4 maggio, data ufficiale dell’inizio della Fase 2 (qui lo speciale di QuiFinanza), sarà possibilechirurgiche a soli 0,50di euro. Dopo lo scandalo dei prezzi al rialzo e i tanti sequestri della guardia di finanza, adesso chiunque, in totale sicurezza, potràle protezioni anti-contagio presso idella grande distribuzione e non solo.a 50: iche hanno aderito Da domani, chiunque sia sprovvisto di mascherina o dovrà comprarne altre potrà recarsi tranquillamente al supermercato. Non solo, la grande novità – come accennato sopra – riguarderà il prezzo delle protezioni. Le, come detto, verranno infatti vendute a sole 0,50di euro. Tutto questo è stato reso ...

MinisteroSalute : #Covid19italia Dal #4maggio le mascherine saranno disponibili in: ??50 mila punti vendita al prezzo fissato di 50 c… - fattoquotidiano : Coronavirus, da lunedì mascherine in vendita a 50 centesimi in 20mila supermercati, 30mila farmacie e 50mila tabacc… - rtl1025 : ?? 'Da lunedì mascherine a 0.50 centesimi in 50mila punti vendita', lo ha detto il commissario straordinario all'emergenza #DomenicoArcuri - salidaparallela : RT @ErmannoKilgore: Mascherine, i punti vendita dove comprarle a 50 centesimi - - divorex82 : RT @ErmannoKilgore: Mascherine, i punti vendita dove comprarle a 50 centesimi - -