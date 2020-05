Lazio: 53 positivi in più (Di domenica 3 maggio 2020) -Asl Roma 1: 13 nuovi casi positivi. 33 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Proseguono i controlli sulle RSA e case di riposo del territorio. Raddoppiata l’attività della postazione per il tampone drive in al Santa Maria della Pietà e si sta lavorando per attivare una seconda postazione sul territorio -Asl Roma 2: 10 nuovi casi positivi. 4 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Alla Clinica Latina si conclusi i trasferimenti dei pazienti all’Istituto Spallanzani grazie al lavoro dell’Ares 118. Le USCA-R sono a lavoro per controlli nelle RSA e case di cura del territorio. 3 postazioni per il tampone drive in attive sul territorio -Asl Roma 3: 5 nuovi casi positivi. 4 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Con le USCA-R si sta pianificando l’attività di indagine epidemiologica sul territorio. Postazione ... Leggi su romadailynews Coronavirus nel Lazio - positivi - guariti e deceduti : ecco la mappa aggiornata Comune per Comune

Coronavirus : nel Lazio 84 casi positivi nelle ultime 24 ore - con un trend dell’1 - 2%

