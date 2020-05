Fase 2. Si può fare la spesa fuori dal proprio Comune o quartiere? Ecco la risposta (Di domenica 3 maggio 2020) Domani inizia la Fase 2, ma c’è ancora tanta confusione. Uno dei punti su cui c’è davvero poca chiarezza è quello relativo a dove si può andare a fare la spesa. Fino a oggi, infatti, siamo stati costretti a comprare il cibo nel supermercato più vicino alla propria abitazione, ma adesso? DOVE SI PUÒ fare LA spesa? Nella Fase 2, per quanto riguarda la spesa, non cambia proprio nulla: bisogna continuare a farla nella propria zona. Quindi nei negozi (alimentari, supermercati, frutterie, ecc) vicine casa. Non è possibile invece andare a fare compere in quartieri o Comuni diversi dal proprio, almeno al momento. Sottolineiamo questo perché la normativa in questi giorni viene modificata con rapidità sorprendente e probabilmente l’apertura dei negozi non alimentari – il 18 maggio – consentirà ... Leggi su ilcorrieredellacitta Fase 2 - attività lavorative su superfici agricole o forestali : cosa si può fare dal 4 maggio

Fase 2 - cosa si può fare dal 4 maggio : passeggiate - corsa all’aperto - bicicletta - congiunti e tutto quello che c’è da sapere

Conte e la fase 2 : “Non può essere intesa come un liberi tutti”. Liberi Tutti rimane solo il singolo dei Subsonica (Di domenica 3 maggio 2020) Domani inizia la2, ma c’è ancora tanta confusione. Uno dei punti su cui c’è davvero poca chiarezza è quello relativo a dove si può andare ala. Fino a oggi, infatti, siamo stati costretti a comprare il cibo nel supermercato più vicino alla propria abitazione, ma adesso? DOVE SI PUÒLA? Nella2, per quanto riguarda la, non cambianulla: bisogna continuare a farla nella propria zona. Quindi nei negozi (alimentari, supermercati, frutterie, ecc) vicine casa. Non è possibile invece andare acompere in quartieri o Comuni diversi dal, almeno al momento. Sottolineiamo questo perché la normativa in questi giorni viene modificata con rapidità sorprendente e probabilmente l’apertura dei negozi non alimentari – il 18 maggio – consentirà ...

Agenzia_Ansa : Fase 2, ecco cosa si può fare e cosa no da lunedì. Il documento del governo sulle novità del Dpcm del 26 aprile… - welikeduel : - Buongiorno prof! - Chi è che ha capito cosa si può fare nella fase due? #propagandalive - LegaSalvini : ZAIA: 'VENETO PUÒ APRIRE TUTTO'. E A SETTEMBRE PIANO DA 30MILA TAMPONI AL GIORNO LE ORDINANZE EMESSE IN VENETO NON… - Sbimburimbu : RT @Sbyrus: Nella fase 2, se uno sta già a casa con i congiunti, può uscire per non vederli? - ecoditorino : Fase 2, Coronavirus: cosa si può fare e cosa no | Eco di Torino #piemonte #torino #coronavirusitalia #covid19italia… -

Ultime Notizie dalla rete : Fase può Roma, risciò elettrici gratuiti per visitare Villa Borghese Ecoblog.it