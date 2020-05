Coronavirus, cibo genuino e tempo all’aria aperta: in Italia tornano gli “orti di guerra” (Di domenica 3 maggio 2020) Via libera a 1,2 milioni di Italiani che fanno gli agricoltori per passione coltivando appezzamenti di terreno pubblici o privati per garantirsi cibo genuino e trascorrere un po’ di tempo all’aria aperta: lo afferma la Coldiretti nell’evidenziare che la riapertura nella Fase 2 è stata chiarita con la faq pubblicata sul sito del Governo sulle novità del DPCM del 26 aprile in vigore dal 4 maggio. Al capitolo agricoltura allevamento e pesca si precisa espressamente che – sottolinea Coldiretti – la coltivazione del terreno per uso agricolo o forestale e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo rientrano nei codici ATECO “0.1.” e “02” e sono quindi consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - la principessa Charlotte consegna cibo ai pensionati. Le foto fanno il giro del web

Coronavirus - la Puglia anticipa i tempi : dal 29 via libera al cibo da asporto in bar e ristoranti - cimiteri aperti e ok alla pesca amatoriale (Di domenica 3 maggio 2020) Via libera a 1,2 milioni dini che fanno gli agricoltori per passione coltivando appezzamenti di terreno pubblici o privati per garantirsie trascorrere un po’ diall’aria: lo afferma la Coldiretti nell’evidenziare che la riapertura nella Fase 2 è stata chiarita con la faq pubblicata sul sito del Governo sulle novità del DPCM del 26 aprile in vigore dal 4 maggio. Al capitolo agricoltura allevamento e pesca si precisa espressamente che – sottolinea Coldiretti – la coltivazione del terreno per uso agricolo o forestale e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo rientrano nei codici ATECO “0.1.” e “02” e sono quindi consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus cibo Coronavirus, il benzinaio che regala cibo a chi fa fatica a tirare avanti La Stampa Fase 2, ogni Regione ha la sua. Orari e riaperture (diverse) di Roma, Milano, Napoli…

ROMA – Domani comincia la fase 2 e le Regioni sono tutt’altro che allineate, ognuna infatti redige ordinanze ad hoc per il proprio territorio. Tanto per darvi un’idea, ecco alcune delle ordinanze dell ...

Covid-19, lunedì parte la fase 2. Tutte le info su come vendere e consumare in sicurezza

Da lunedì 4 maggio sarà consentita la vendita di bevande e cibo da asporto o con consegna a domicilio. In questa infografica, realizzata dagli Uffici Stampa degli Enti comunali e sovracomunali del Laz ...

