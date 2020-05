Conte: "Futuro Paese in nostre mani, insieme ce la faremo" (Di domenica 3 maggio 2020) Roma, 3 mag (Adnkronos) - "Domani comincerà la fase 2 dell'emergenza, quella della convivenza con il virus. Sarà una nuova pagina che dovremo scrivere tutti insieme, con fiducia e responsabilità". Lo scrive su Facebook il premier Giuseppe Conte. "Fino ad oggi la maggior parte dei cittadini è stata al riparo nelle proprie case. Da domani oltre 4 milioni di italiani torneranno al lavoro, si sposteranno con i mezzi pubblici, molte aziende e fabbriche si rimetteranno in moto. E saranno ben più numerose le occasioni di un possibile contagio, che potremo scongiurare solo grazie a un senso di responsabilità ancora maggiore", aggiunge Conte. "Come mai prima, il Futuro del Paese sarà nelle nostre mani. Serviranno la collaborazione, il senso civico e il rispetto delle regole da parte di tutti", scrive ancora il presidente del Consiglio ... Leggi su liberoquotidiano Conte : “Il futuro è nelle nostre mani - non buttiamo quanto guadagnato in 50 giorni”

