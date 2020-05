Angri | Iozzino M5S | “Il sindaco non chiuda il cimitero”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 3 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – “Ilnon limiti ulteriormente l’accesso al cimitero, permetta ai cittadini di far visita ai loro cari”: il MoVimento 5 stellesi fa portavoce del bisogno dei cittadini angresi di pregare per i propri defunti. Nelle scorse ore infatti, è nata anche una petizione spontanea per non limitare l’apertura del cimitero cittadino. “Nel Dpcm del 26 aprile 2020 e relativi allegati si legge che è consentito spostarsi nell’ambito della propria Regione per far visita nei cimiteri ai defunti, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e del divieto di assembramento. Normalmente, i cimiteri non sono luoghi ordinari di assembramento ed hanno larghi spazi in cui i visitatori possono facilmente tenersi a distanza. Eppure, ildiCosimo Ferraioli ha ...