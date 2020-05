Tv in lutto | addio all’attore amatissimo della serie cult Tutto il dolore dei colleghi

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 2 maggio 2020)nel mondotv: l’attore, noto per tanti show ma sopratperché personaggio cardine in unatv di grande successo, è morto a soli 56 anni, poco dopo essere diventato padre di una bambina.a Sam Lloyd, nipote del grandissimo Christopher Lloyd, che tra tanti ruoli epici è ricordato per quello il doc di Ritorno al futuro, e mitico avvocato Ted BucklandScrubs che in Italia è andata in onda su Mtv. Ma non solo Scrubs, anche se quello del remissivo avvocato Ted, che ha interpretato per oltre 90 episodi, resta il ruolo di maggior successo. Nella sua trentennale carriera televisiva e cinematografica, Lloyd ha anche recitato in altri show molto popolari come “Desperate Housewives”, “Seinfeld”, “Modern Family”, “The West Wing”, “Cougar Town”, “Malcolm in ...