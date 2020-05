Strage di Bologna, Digos nella redazione di Report per acquisire il girato dell’inchiesta “Il virus nero” (Di sabato 2 maggio 2020) A un mese circa dal deposito della sentenza che il 9 gennaio scorso ha visto l’ex Nar, Gilberto Cavallini, condannato all’ergastolo per concorso nella Strage di Bologna (2 agosto 1980), c’è una notizia di cronaca che ci ricorda come sul massacro della stazione, 85 morti e 200 feriti, non si smetta di indagare nonostante la chiusura indagini sui i presunti mandanti. Questa mattina la Digos di Bologna, per conto della Procura di Bologna, ha acquisito il girato dell’inchiesta “Il virus nero” di Giorgio Mottola, andata in onda lo scorso lunedì nella puntata di Report, e la documentazione relativa alle notizie inedite trasmesse. Nel corso del servizio, Report, come si legge nella nota della trasmissione, aveva mostrato documenti inediti relativi al sostegno dato in Inghilterra alla latitanza dei neofascisti italiani e aveva anche mandato in ... Leggi su ilfattoquotidiano Strage Bologna - la Digos acquisisce puntata di “Report”

Strage di Bologna : il servizio di "Report" - il "casolare nero" e l'antifascismo edilizio

Oggi, sabato 2 maggio 2020, la Digos di Bologna, per conto della Procura di Bologna, si è presentata presso la redazione di Report a Roma per acquisire il girato dell’inchiesta 'Il virus nero', di Gio ...

Smart phone sempre in mano, calls tra colleghi, canali all news per gli ultimi aggiornamenti, per molti di noi l'isolamento di questi giorni è più sopportabile grazie alla tecnologia. Ma se l'emergenz ...

