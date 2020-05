Salvini attacca Conte | autocertificazioni | adesso basta!

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 2 maggio 2020) E’ categorico Matteonel suo attacco frontale al premier Giuseppe: “”. “Dopo 52 giorni di chiusura in cui gli Italiani si sono dimostrati rispettosi, dignitosi e generosi, lo Stato non può continuare a inseguire i cittadini con moduli e burocrazia. Gli Italiani ormai hanno capito che occorrono distanze, buonsenso e attenzione, non c’è bisogno di costringerli ad autocertificare ancora il loro diritto a vivere” incalza il leader della Lega. “Lavoro, mamma e papà, amici, passeggiata col cagnolino, una corsetta, due passi col bimbo o la spesa. Basta moduli, blocchi stradali o droni, fiducia agli Italiani! Che il governo dia ai cittadini le mascherine, non altra carta” conclude il Capitano.