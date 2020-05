Napoli, violenta rissa tra immigrati nel centro storico. E altri giocano a pallone fregandosene dei divieti (Di sabato 2 maggio 2020) I divieti? E chissenefrega. Anche a Napoli, come in molte altre città, gli immigrati continuano a rendersi protagonisti di risse e furti. Situazione particolare nella zona partenopea di Porta Nolana, dove addirittura i nordafricani installano bancarelle di abiti usati. Ma i residenti hanno denunciato un clima di tensione che continua ad alzarsi. Napoli, lo scontro tra immigrati Ad accendere gli animi una rissa tra immigrati per strada. Tutto ha avuto inizio da una serie di insulti. Un uomo, con un grosso bastone tra le mani, si è scagliato violentemente contro gli altri immigrati. Per fortuna, l’intervento di alcune persone ha sedato la rissa. Il tutto, nonostante l’azione costante delle forze dell’ordine sul territorio. Ma gli agenti si trovano in difficoltà perché possono poco quando si trovano di fronte a gruppi di immigrati senza ... Leggi su secoloditalia Orrore a Napoli - papà orco arrestato : violentava figlioletta da 4 anni (Di sabato 2 maggio 2020) I divieti? E chissenefrega. Anche a, come in molte altre città, glicontinuano a rendersi protagonisti di risse e furti. Situazione particolare nella zona partenopea di Porta Nolana, dove addirittura i nordafricani installano bancarelle di abiti usati. Ma i residenti hanno denunciato un clima di tensione che continua ad alzarsi., lo scontro traAd accendere gli animi unatraper strada. Tutto ha avuto inizio da una serie di insulti. Un uomo, con un grosso bastone tra le mani, si è scagliato violentemente contro gli. Per fortuna, l’intervento di alcune persone ha sedato la. Il tutto, nonostante l’azione costante delle forze dell’ordine sul territorio. Ma gli agenti si trovano in difficoltà perché possono poco quando si trovano di fronte a gruppi disenza ...

ROMA – “Le malattie virali come il Covid-19 sono una causa violenta di malattia e per tanto sono riconosciute come infortunio” sul posto di lavoro. Lo ha precisato il presidente dell’Inail, Franco Bet ...

ROMA - Nuovo monito del presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella giornata in cui si celebra in tutto il mondo la Giornata dei lavoratori. Il Capo dello Stato parla con chiarezza anche alla ...

