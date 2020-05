Gli allenamenti di calcio nella varie Regioni (Di sabato 2 maggio 2020) In Serie A si rischia una ripresa degli allenamenti a macchia di leopardo, dopo che il governo ha negato alle squadre la possibilità di riprendere la preparazione nei loro centri sportivi prima del 18 maggio. Emilia-Romagna, Campania e Lazio hanno infatti deciso di consentire una riapertura delle strutture già da lunedì 4 maggio, almeno per la preparazione individuale. Apripista è stata l'Emilia-Romagna che ha autorizzato i calciatori di Spal, Bologna, Parma e Sassuolo a tornare da da lunedì nei rispettivi centri sportivi per allenarsi, sia pure individualmente. L'ordinanza del presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. Prevede che le sedute dovranno svolgersi "nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse", equiparando gli atleti delle discipline ... Leggi su agi UFFICIALE – Via libera della Regione agli allenamenti per la SSC Napoli

In Germania critiche al Colonia : «È da irresponsabili proseguire gli allenamenti»

Ultime Notizie dalla rete : Gli allenamenti Gli allenamenti di calcio nella varie Regioni AGI - Agenzia Giornalistica Italia CORONAVIRUS: De Luca dà l'ok al Napoli per allenarsi...e la Salernitana?

E' notizia di questi minuti che il Governatore della Campania Vincenzo De Luca abbia dato l'ok al Napoli Calcio per la ripresa dell'attività sportiva. "Dopo un confronto con il presidente De Laurentii ...

Napoli, possibile riprendere ad allenarsi per primi?

Il Napoli potrebbe tornare a svolgere lavoro individuale sui campi di Castel Volturno da lunedì 4 maggio. L’Unità di crisi della Campania ha dunque accolto la richiesta inviata nei giorni scorsi, tram ...

