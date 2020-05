Emma Marrone giudice di X Factor 2020? L'indiscrezione (Di sabato 2 maggio 2020) La macchina dell'organizzazione per l'edizione 2020 di X Factor si è ufficialmente messa in moto. Partiti i casting virtuali, ora è il momento di concentrarsi anche nel cuore pulsante di chi animerà la competizione e, in questo caso, parliamo dei giudici. L'ipotesi è fresca di giornata e riguarda una delle artiste nate nella scuola di Amici 10 anni fa esatti: Emma Marrone.La vincitrice dell'edizione 2009/2010 del talent show di Canale 5, secondo Dagospia sarebbe stata presa d'occhio da Sky per poter essere una delle prossime novità a sedersi al tavolo dei giudici: "Trattativa in corso" scrivono. E se così fosse Emma continuerebbe la serie di partecipazioni ad un talent in un ruolo di prestigio. Ricordiamo infatti che nel 2015 la cantante è stata richiamata ad Amici come Direttore artistico del serale per la quattordicesima edizione per ... Leggi su blogo Emma Marrone giudice a X Factor 2020?/ Dagospia lancia la bomba : Manuel Agnelli...

Emma Marrone giudice a X Factor? Trattative in corso - l’indiscrezione

