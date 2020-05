Covid 19 | Sulla non celebrazione dei funerali in tempo di Peste

(Di sabato 2 maggio 2020) Il funerale ha un valore personale e un valore sociale, il secondo forse più profondo del primo. Indi, anche l'accompagnamento dei morti è scompaginato, come tutto il resto. I "divieti" die cerimonie funebri dicono tanto, quanto la loroalmeno. Articolo originale, note e fonti qui; fa parte di una raccolta note sul confinement. Ericailcane «Ci fanno andare a votare, ma ci impediscono di celebrare i nostri (...) - Cultura / No logo, Apertura Maxi, Coronavirus

troisi_licia : Raga', facciamo che d'ora innanzi sostituiamo il 90% degli articoli sulla Covid-19 con un gigantesco 'Non lo sappia… - fattoquotidiano : SCARCERATI Da Parma a Rebibbia, i mafiosi esultano per la direttiva del Dap che si limita a chiedere notizie sulla… - rtl1025 : ?? Il presidente del Consiglio Giuseppe #Conte farà una conferenza stampa a Palazzo #Chigi alle 20.20 sulla fase due… - Mamox__ : #KimJongUn sembra essere ricomparso. Quindi a questo punto sulla scena mondiale manca solo un politico di un certo… - sebalinux : Sono tornato da mezz'ora da fare la spesa (circa 1h30m) e ho ancora i segni della mascherina sulla faccia. Tutta la… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Sulla

Corriere della Sera

“Credo che la F1 senza la Ferrari non sarebbe per niente attraente, mentre il marchio Ferrari è talmente prestigioso che la Scuderia di Maranello potrebbe lasciare la F1 ed essere lo stesso forte come ...Nella fase uno dal 22 marzo al 27 aprile è stato bloccato il 69% dell’industria e il 46% dei servizi. I danni più pesanti nel capoluogo: conto di 180 milioni Un miliardo e mezzo di euro in meno di fat ...