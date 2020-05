Coronavirus, Fase 2: De Luca riunisce i presidenti delle Camere di Commercio (Di sabato 2 maggio 2020) Questa mattina il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, terra’ una riunione con i tutti i presidenti delle Camere di Commercio della Campania per affrontare le problematiche del Commercio in relazione alle aperture previste dalla prossima settimana. E’ quanto si legge in una nota. L'articolo Coronavirus, Fase 2: De Luca riunisce i presidenti delle Camere di Commercio proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro Coronavirus - i sindaci pubblicano le Faq del governo sulla fase 2 : ma è una fake news

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Fase Coronavirus Fase 2, Richeldi (Cts): «Uscita lockdown proporzionale. Riaprire i nidi un vantaggio sociale» Il Messaggero Cairo, quale futuro per l'ospedale nella 'Fase 2'? Il PD: "Il silenzio di amministrazione comunale e regionale è assordante"

"Era il 20 Marzo quando la Regione decise,in piena emergenza e in controtendenza rispetto al resto della nazione, di chiudere il Punto di Primo Intervento e di ridimensionare molti servizi dell'ospeda ...

Coronavirus, 33 assessori scrivono a Conte: "Rivediamo il calendario delle riaperture"

Anche il titolare delle Attività Produttive di Cagliari tra i firmatari del documento che segnala la grave crisi di migliaia di piccole aziende che rischiano di non arrivare al 18 maggio né al primo g ...

