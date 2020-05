Che confusione | sarà… la fase 2 | congiunti | pizze e jogging

Leggi su anteprima24

(Di sabato 2 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutisì ono? Asporto sì o asporto no? Dopo aver chiarito (si spera) chi siano i, si è aperta improvvisamente un’altrainterlocutoria. Cosa si potrà realmente fare durante la2? E’ la domanda del momento. Si interrogano i cittadini e hanno ragione a farlo dopo le notizie contrastanti giunte a raffica dagli organi istituzionali. Annunci poi corretti, ritrattati, cancellati e riscritti in fretta e furia. E il popolo, che in Campania si è comportato in maniera dignitosa durante l’emergenza, attende impaziente direttive per la giornata di lunedì. Conte dice una cosa, De Luca ne dice un’altra e gli interrogativi si moltiplicano a colpi di ordinanze firmate con troppa fretta, salvo poi essere ritrattate. Quando si potrà uscire insomma? Le fasce orarie per le ...