“Vuoi passare una notte hot con me?” | richieste bollenti delle ragazze | Vieri le passa a…

Le diretta Instagram di Bobo Vieri sono diventate sempre più esilaranti. Si affrontano tanti argomenti, da quelli più seri legati al mondo del calcio a quelli più divertenti. Un ospite fisso è l'ex attaccante dell'Inter Nicola Ventola e grande amico proprio di Vieri, la discussione hot sulle ragazze ha fatto in poco tempo il giro dei social. Ventola ha svelato un particolare problema che gli capita da qualche tempo: "Bobo vuoi smetterla di rompere con tutte ste ragazze che mi scrivono… Prima scrivono a te e poi tu dici loro: 'chiama Ventola, chiama Ventola, chiama Ventola'. Non si capisce più niente!". Vieri risponde: "mi scrivono 'vuoi passere una notte hot?', io gli rispondo: 'chiamate Ventola'. Sei tu quello single tra di noi, io sono sposato e ho due bimbe. Ho finito io.

