Verissimo vuole ricordare il Prati-gate ma Pamela va su tutte le furie E arriva il

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 1 maggio 2020)Un anno fa si consumava di questi tempi il, con le finte nozze tra la ’showgirl’ sarda e l’inesistente Mark Caltagirone. Mediaset, che per settimane sguazzò nella vicenda (ma non fu l’unica), ha in qualche modo deciso diil caso a, in onda in queste settimane con Le Storie (alcune interviste della passata stagione in replica), riproponendo la ‘celebre’ chiacchierata trae Silvia Toffanin. Laè però andata sule, scatenando la replica della trasmissione di Canale 5.attaccaLa sarda, in un lungo ‘j’accuse’ via social, condanna la trasmissione che, a suo dire, la utilizza “per fare un po’ di share”. Dice: “E’ imbarazzante, in un contesto drammatico per la nazione come questo a causa del ...