Migranti | Unhcr chiede all’Europa organizzazione salvataggi in mare e accoglienza

GINEVRA – Al di là dell’attuale crisi per il Covid-19, l’Unhcr chiede un rinnovato impegno per ridurre la perdita di vite umane in mare, compresa una maggiore capacità di ricerca e soccorso e un mecca ...

Guinea, la solitudine delle famiglie dei migranti scomparsi in mare e dimenticate dai media

ROMA - Una rete capillare di "sensori", che copre 134 Paesi del mondo, formata dagli oltre 16.800 operatori dell'UNHCR, aggiorna quasi quotidianamente i numeri del fenomeno ... Infine, 3.5 milioni ...

