"Faccio io cultura in Rai. Ma solo per un giorno" - (Di venerdì 1 maggio 2020) Laura Rio Il regista domenica sceglierà il palinsesto di RaiStoria "Vedrete un grande Walter Chiari e Louis Armstrong" Un mese fa aveva esortato la Rai a dare maggiore spazio alla cultura in questo periodo di clausura, a programmare grandi film, concerti, opere letterarie. Un invito partito dalle colonne del Giornale e subito sottoscritto da altri intellettuali ed esponenti del mondo dello spettacolo. Ora la tv di Stato chiama lui, in prima persona, a occuparsene. solo per un giorno, ma è un gesto significativo. Pupi Avati, per l'iniziativa Domenica con, dopodomani sarà direttore del canale Rai Storia. Sue le scelte dei programmi in onda (selezionati negli archivi delle Teche e di Rai cultura) dalle 9 del mattino alle 24, suoi i commenti e le presentazioni. Per il regista di Regalo di Natale, che oltre al cinema ha attraversato la storia della ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 1 maggio 2020) Laura Rio Il regista domenica sceglierà il palinsesto di RaiStoria "Vedrete un grande Walter Chiari e Louis Armstrong" Un mese fa aveva esortato la Rai a dare maggiore spazio allain questo periodo di clausura, a programmare grandi film, concerti, opere letterarie. Un invito partito dalle colonne del Giornale e subito sottoscritto da altri intellettuali ed esponenti del mondo dello spettacolo. Ora la tv di Stato chiama lui, in prima persona, a occuparsene.per un, ma è un gesto significativo. Pupi Avati, per l'iniziativa Domenica con, dopodomani sarà direttore del canale Rai Storia. Sue le scelte dei programmi in onda (selezionati negli archivi delle Teche e di Rai) dalle 9 del mattino alle 24, suoi i commenti e le presentazioni. Per il regista di Regalo di Natale, che oltre al cinema ha attraversato la storia della ...

