Dal 29 maggio tutti al mare | ma ecco tutte le regole che devono essere rispettate

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 1 maggio 2020) Porte aperte alla tintarella dal 29ma addio feste in spiaggia, sfide a biliardino e a beach volley. Addio al bagno in compagnia, alle cene sotto i gazebo, alle passeggiate notturne sulla battigia. Il Coronavirus ci consegna un’estate di divieti e di distanze inevitabili e le giornate alsaranno scandite daprecise e inderogabili indicate dalla Regione. Per i bambini sarà una stagione difficile con poco divertimento e tanta attenzione, per i genitori un’altra maratona stressante dopo la quarantena trascorsa tra compiti e teledidattica. Però non bisogna desistere. In fondo si starà comunque all’aria aperta, ci si potrà in ogni caso rinfrescare con un bagno in- mai come quest’anno pulitissimo - si riuscirà a pranzare in famiglia sotto l’ombrellone. Dopo i primi giorni di adattamento, insomma, ...