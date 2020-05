Coronavirus, calano malati e ricoverati. 269 morti (Di venerdì 1 maggio 2020) Sono salite a 28.236 le vittime per Coronavirus in Italia, con un incremento di 269 in un giorno. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile. In Italia i contagiati totali, vale a dire gli attualmente positivi al Coronavirus, le vittime e i guariti, sono 207.428, con un incremento rispetto a ieri di 1.965.L’aumento dei casi totali di Coronavirus In Italia (il dato che comprende positivi, vittime e guariti) nelle ultime 24 ore si concentra - secondo i dati della Protezione Civile - in Lombardia (+737), in Piemonte (+395) e in Emilia Romagna (+208). Ci sono regioni dove i casi aumentano pochissimo come Umbria (+1), Molise (+2), Calabria (+4). Nel Lazio i nuovi casi complessivi in 24 ore sono 56. Sono 78.249 i guariti dal Coronavirus in Italia, con un incremento di 2.304 rispetto a ieri, circa la metà rispetto al record che si era registrato ieri in numero ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus - stabile curva epidemica. Calano vittime e ricoveri in terapi intensiva

