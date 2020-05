Conte alla Camera: “Riaprire Tutto Subito? Sarebbe una Catastrofe” (Di venerdì 1 maggio 2020) In un discorso alla Camera dei Deputati, il premier Conte ha ribadito la necessità di mantenere la guardia alta anche nella fase 2, rispondendo a quelli che hanno criticato la sua decisione di tenere ancora chiuse molte attività. Conte ha ribadito: “Stiamo affrontando un’emergenza senza precedenti nella nostra storia repubblicana. Siamo costretti a ripensare le nostre relazioni e il nostro modello di sviluppo economico. Sono giorni in cui è vivace il dibattito sulle decisioni assunte, e anche sulle modalità con le quali queste sono state assunte. Il governo ha sempre compreso la gravità del momento, e proprio per questo non ha mai voluto procedere in maniera solitaria o improvvisata. Il governo ha adottato da Subito un indirizzo che prevede un costante confronto con il comitato tecnico scientifico, per dare una base scientifica a ... Leggi su youreduaction Carrefour ritira dalla vendita bottiglie di latte a lunga conservazione : “Potrebbe contenere pezzi di plastica all’interno - non consumatelo”. Ecco i lotti interessati dal richiamo

Non c’è una ricetta giusta per garantire la ripartenza senza pensare in primo luogo alla salute e alla sicurezza di tutti noi. Più saremo scrupolosi nell’osservare le… Leggi ...

Il ministro dello Sport dopo la circolare del Viminale sulla ripresa degli allenamenti individuali per gli sport di squadra: "Leggo cose strane in giro, ma nulla è cambiato rispetto a quanto ho sempre ...

