Conte a fine corsa? Tra gli scenari possibili, Draghi premier (con l’appoggio della Lega) (Di venerdì 1 maggio 2020) Roma, 1 mag – All’indomani dell’ultimatum lanciato da Renzi a Conte in Aula – “Non abbiamo negato pieni poteri a Salvini per darli a un altro” – è tutto un gran parlare sul fatto che il premier sia giunto al capolinea. E non tanto perché l’ex segretario del Pd gli abbia detto di essere “a un bivio: se lei sceglierà la strada del populismo, non avrà al suo fianco Italia Viva”, ma piuttosto perché proprio tra le fila dei dem crescono sempre più i malumori per la gestione fallimentare della fase 2. E’ proprio su come ripartire che anche nel Pd è tutt’altro che apprezzato l’allarmismo di Conte, il suo terrorismo psicologico con cui tiene ancora i negozi chiusi e gli italiani tappati in casa perché altrimenti ci sarebbe una nuova esplosione dei contagi, si ... Leggi su ilprimatonazionale Ivan Cottini - l’appello a Giuseppe Conte : “I malati o i disabili che fine hanno fatto?”

Coronavirus - scoppia il caso Calabria : la Santelli contestata per la fine del lockdwon - ma anche oggi solo 6 nuovi casi

"Ma che cosa ha detto?". La fine ingloriosa di premier Conte : ridicolizzato anche da Striscia la Notizia (Di venerdì 1 maggio 2020) Roma, 1 mag – All’indomani dell’ultimatum lanciato da Renzi ain Aula – “Non abbiamo negato pieni poteri a Salvini per darli a un altro” – è tutto un gran parlare sul fatto che ilsia giunto al capolinea. E non tanto perché l’ex segretario del Pd gli abbia detto di essere “a un bivio: se lei sceglierà la strada del populismo, non avrà al suo fianco Italia Viva”, ma piuttosto perché proprio tra le fila dei dem crescono sempre più i malumori per la gestione fallimentarefase 2. E’ proprio su come ripartire che anche nel Pd è tutt’altro che apprezzato l’allarmismo di, il suo terrorismo psicologico con cui tiene ancora i negozi chiusi e gli italiani tappati in casa perché altrimenti ci sarebbe una nuova esplosione dei contagi, si ...

Agenzia_Ansa : Conte: 'Se il tasso R0 tornasse vicino a 1 si saturerebbero le terapie intensive entro fine anno. Imperativo ora è… - AndreaRomano9 : Stamani #Salvini conferma di essere allo sbando, alla fine di una settimana catastrofica: crolla nei sondaggi, s’in… - Fiorello : Ma alla fine i 60enni? #fase2 io mi faccio l’autocertificazione per andare a trovare me stesso! #conte - juanne78 : RT @antonio_bordin: Che fine triste per #Zagrebelsky , da difensore della Costituzione contro #Renzi a scendiletto di #Conte per poter racc… - WITALIAMEK : @Mov5Stelle @ManlioDS condivido pienamente il discorso di Conte alla caduta del governo e stato l inizio della sua… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte fine PiazzaPulita, Pierluigi Bersani in difesa di Giuseppe Conte: "Alla fine la gente sta col cane" Liberoquotidiano.it DIRETTA Coronavirus, l'Austria chiude ancora all'Italia | Messaggi di Mattarella e Conte

DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS / In un clima insolito, oggi l'Italia celebra la Festa dei lavoratori. Il paese si avvia verso la 'Fase 2', che darà restrizioni meno stringenti ai cittadini, i quali dov ...

PiazzaPulita, Pierluigi Bersani in difesa di Giuseppe Conte: "Alla fine la gente sta col cane"

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...

DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS / In un clima insolito, oggi l'Italia celebra la Festa dei lavoratori. Il paese si avvia verso la 'Fase 2', che darà restrizioni meno stringenti ai cittadini, i quali dov ...Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...