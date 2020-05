Anche a Salerno tutto fermo sulle spiagge, il Sib: “Servono regole chiare” (Di venerdì 1 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Impossibile allestire le spiagge senza precise indicazioni nazionali sulle nuove modalità di svolgimento della balneazione”. Anche a Salerno, Alfonso Amoroso, presidente provinciale dei Gestori di stabilimenti balneari, aderisce alla decisione presa dal Sib nazionale. tutto fermo, in attesa di regole più chiare. “Vengono indicate date ipotetiche, dal 18 maggio al 1 giugno, che creano solo confusione e aspettative destinate ad andare deluse per l’assenza di chiare indicazioni sulle concrete nuove modalità operative – si legge nella nota-. Infatti l’allestimento di una spiaggia, operazione complessa che richiede dai 20 ai 40 giorni, può iniziare solo nel momento in cui vi sono precise indicazioni sulle nuove modalità di fruizione dell’arenile e del mare”. Il ... Leggi su anteprima24 Campania - De Luca annuncia : "Ultimato anche il Covid Center del Ruggi di Salerno"

Anche a Salerno i prefabbricati del Veneto per aiutare il Ruggi (VIDEO)

