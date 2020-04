Viabilità Roma Regione Lazio del 30-04-2020 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 30 aprile 2020) VIABILITÀ DEL 30 APRILEORE 11.20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI AD UN NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLALA CIRCONE SI PRESENTA AL MOMENTO REGOLARE SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA DELLA. QUALCHE RALLENTAMENTO SI REGISTRA SULLA CASSIA ALL’ALTEZZA DI LA STORTA NEI DUE SENSI SUL TRATTO URBANO DEL A24, SEGNALIAMO LAVORI TRA IL RACCORDO ANULARE E PORTONACCIO, NELLE DUE DIREZIONI, LE OPERAZIONI TERMINERANNO ALLE 18 DI QUESTA SERA RESTANDO IN AMBITO CANTIERI, SEMPRE NELLA GIORNATA SI SEGNALANO LAVORI SULLA A24-TERAMO, TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI, IN DIREZIONE, E TRAEST E VICOVARO-MANDELA, IN DIREZIONE TERAMO. TERMINE DELLE OPERAZIONI PREVISTO PER LE ORE 18. I LAVORI PROSEGUONO ANCHE SR207 NETTUNENSE. QUI SI TRATTA DI OPERAZIONI DI SFALCIO A CURA DI ASTRAL SPA ALTEZZA KM 7+500, PRESSO ...