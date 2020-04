Uomini e Donne: Cristina Incorvaia difende Sammy Hassan e attacca Giovanna Abate (Di giovedì 30 aprile 2020) Dopo gli scontri tra Giovanna e Sammy, Cristina Incorvaia ha voluto difendere l’ex tentatore e amico. Ecco che cosa ha scritto sui social Uomini e Donne: Cristina Incorvaia difende Sammy Hassan In questi giorni sta andando in onda Uomini e Donne in un format completamente diverso da quello a cui eravamo abituati. La redazione ha deciso di scegliere Giovanna Abate per il trono classico e, ovviamente, Gemma Galgani per il trono over e metterle davanti ad una tastiera per un corteggiamento online. Naturalmente, tra una chat e l’altra, sono state affrontate anche le vicende dell’altro percorso. In particolare, Giovanna ha risentito, via videochiamata, Sammy Hassan e Alessandro Graziani, i due corteggiatori che le erano piaciuti di più. Tuttavia, le cose con l’ex tentatore non si sono messe bene e sembra che il rapporto si sia chiuso dopo gli scontri degli ... Leggi su kontrokultura Sossio Aruta : "La proposta di matrimonio ad Ursula? Ad Uomini e Donne - un luogo che mi ha portato fortuna" (video)

