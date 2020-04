Smog, Greenpeace e Ispra: “In Lombardia dagli allevamenti più particolato che da auto” (Di giovedì 30 aprile 2020) Se diversi studi mostrano come chi respira aria inquinata potrebbe sviluppare forme più gravi di Covid-19, anche se non c’è evidenza di un collegamento diretto con la pandemia, un’analisi di Greenpeace Italia, elaborata in collaborazione con Ispra, indaga su quali siano i settori maggiormente responsabili dell’inquinamento in Pianura Padana e a livello nazionale. Cosa ha portato determinate aree del Paese a perdere contro il coronavirus? “In Lombardia si registra il 7% dei decessi mondiali di Covid-19 e oltre il 50% dei decessi in Italia – si spiega nel dossier – mentre aggiungendo l’Emilia-Romagna, si vede come nelle due regioni del Bacino Padano è avvenuto il 64% dei decessi nel nostro Paese”. Agricoltura intensiva e condizioni meteorologiche sono principali cause dei problemi di una regione, spiega Guido Lanzani, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 aprile 2020) Se diversi studi mostrano come chi respira aria inquinata potrebbe sviluppare forme più gravi di Covid-19, anche se non c’è evidenza di un collegamento diretto con la pandemia, un’analisi diItalia, elaborata in collaborazione con, indaga su quali siano i settori maggiormente responsabili dell’inquinamento in Pianura Padana e a livello nazionale. Cosa ha portato determinate aree del Paese a perdere contro il coronavirus? “Insi registra il 7% dei decessi mondiali di Covid-19 e oltre il 50% dei decessi in Italia – si spiega nel dossier – mentre aggiungendo l’Emilia-Romagna, si vede come nelle due regioni del Bacino Padano è avvenuto il 64% dei decessi nel nostro Paese”. Agricoltura intensiva e condizioni meteorologiche sono principali cause dei problemi di una regione, spiega Guido Lanzani, ...

