Quanti problemi server EA anche il 30 aprile | non funziona il servizio

Si chiude in bellezza oggi 30 aprile un mese con problemi server EA davvero ciclici e fastidiosi. Proprio allo scadere di questa mensilità, in effetti, si stanno ripresentando tante anomalie con il servizio che non funziona a dovere, proprio come accaduto nelle scorse settimane. Il servizio Downdetector, già dalle ore 9 di quest'oggi, segnalava un primo picco di difficoltà degli utenti ad utilizzare il servizio. Tuttavia è proprio al momento di questa pubblicazione, dunque introno alle 10, che i problemi segnalati globalmente sono nell'ordine delle centinaia e centinaia e non accennano a diminuire. Analoghi problemi server EA si erano concretizzati lo scorso 1 aprile e anche a metà mese con l'impossibilità per i giocatori di portare avanti, normalmente, le loro sessioni di gioco online.

