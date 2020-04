Lombardia, dal 4 maggio tutti i negozi che riaprono. ​Resta obbligo mascherine (Di giovedì 30 aprile 2020) Valentina Dardari I lombardi dovranno coprirsi naso e bocca. Sicurezza grazie alla responsabilità personale dei cittadini Ormai alle porte della fatidica fase 2, la Lombardia detta le sue regole. "La nuova ordinanza della Regione Lombardia alla firma del presidente Fontana, in vista del 4 maggio, è sostanzialmente in linea con i provvedimenti indicati dal governo" si legge in una nota della Regione Lombardia. Fase 2: obbligo di coprire le vie respiratorie Per uscire di casa però i lombardi dovranno coprirsi le vie respiratorie, quindi sia naso che bocca, utilizzando la mascherina, o altrimenti coprendosi con sciarpe, foulard o altri indumenti, anche all'aperto. Semaforo verde per i mercati all’aperto ma solo per la vendita di generi alimentari e con alcune semplificazioni richieste esplicitamente dai sindaci lombardi. Potranno riaprire anche gli ... Leggi su ilgiornale Coronavirus - “dati allarmanti dalla Lombardia” : 27 mila persone con sintomi si spostano ogni giorno per lavoro

