Il Tolosa pronto a fare ricorso dopo la retrocessione in Ligue 2 (Di giovedì 30 aprile 2020) La Ligue 1 si ferma e chiude la stagione, stilando anche la classifica definitiva comprese anche di retrocessioni: il PSG si aggiudicato il titolo, a retrocedere in Ligue 2 saranno invece Amiens e Tolosa. Che, tuttavia, preannunciano battaglia. Il Tolosa, che al momento dell'interruzione era ultimo in classifica con soli 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi … L'articolo Il Tolosa pronto a fare ricorso dopo la retrocessione in Ligue 2 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Il campionato di calcio francese, la Ligue 1, non riprenderà per la stagione 2019-'20. La decisione è già stata presa, non si sa invece se il titolo verrà assegnato al Psg che al momento dello stop (2 ...

Il governo francese ha deciso di vietare lo sport fino a settembre e di conseguenza è stato sospeso definitivamente il campionato di calcio. I problemi e le polemiche sono appena iniziate. L'unica cer ...

Il campionato di calcio francese, la Ligue 1, non riprenderà per la stagione 2019-'20. La decisione è già stata presa, non si sa invece se il titolo verrà assegnato al Psg che al momento dello stop (2 ...Il governo francese ha deciso di vietare lo sport fino a settembre e di conseguenza è stato sospeso definitivamente il campionato di calcio. I problemi e le polemiche sono appena iniziate. L'unica cer ...