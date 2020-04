«I morti di Brescia e di Bergamo, se avessero potuto parlare, ci avrebbero detto di ripartire e farlo per loro» (Di giovedì 30 aprile 2020) Nell’intervento portato avanti da Matteo Renzi al Senato, con il quale il leader di Italia Viva ha voluto lanciare il suo ultimatum al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ha affrontato diversi punti. Il primo: quello della sua idea di ripartenza e di riaperture degli esercizi commerciali. Il secondo: quello della legittimità costituzionale degli atti presi dal presidente del Consiglio. Il terzo: l’ultimatum di cui sopra. Ma nel primo punto, Matteo Renzi si è lasciato andare un po’ troppo con la retorica, soprattutto quando ha evocato i morti Bergamo e Brescia. LEGGI ANCHE > Renzi ha lanciato l’ultimo appello di Italia Viva a Conte morti Bergamo e Brescia, l’appello di Matteo Renzi “Quando diciamo di riaprire, onoriamo quella gente di Bergamo e Brescia che non c’è più, che ci avrebbe detto, se avesse potuto ... Leggi su giornalettismo Coronavirus - Renzi in Senato tira in ballo i morti di Bergamo e Brescia : “Se potessero parlare - ci direbbero di ripartire”

Coronavirus : a Brescia boom di denunce sulle morti in case di riposo

Coronavirus - Brescia : strage di anziani nelle Rsa - più di 500 i morti (Di giovedì 30 aprile 2020) Nell’intervento portato avanti da Matteo Renzi al Senato, con il quale il leader di Italia Viva ha voluto lanciare il suo ultimatum al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ha affrontato diversi punti. Il primo: quello della sua idea di ripartenza e di riaperture degli esercizi commerciali. Il secondo: quello della legittimità costituzionale degli atti presi dal presidente del Consiglio. Il terzo: l’ultimatum di cui sopra. Ma nel primo punto, Matteo Renzi si è lasciato andare un po’ troppo con la retorica, soprattutto quando ha evocato i. LEGGI ANCHE > Renzi ha lanciato l’ultimo appello di Italia Viva a Conte, l’appello di Matteo Renzi “Quando diciamo di riaprire, onoriamo quella gente diche non c’è più, che ci avrebbe, se avesse...

LegaSalvini : SORPRESA: È PIACENZA LA PROVINCIA CON IL PIÙ ALTO TASSO DI MORTALITÀ DA COVID IL TASSO DI 285,5 MORTI OGNI 100MILA… - ScacciaSpiriti : RT @PamelaFerrara: Non possiamo sapere cosa direbbero i morti di Bergamo e Brescia, ma di certo non vorrebbero essere strumentalizzati da #… - Blacksnowwhite4 : RT @Iperbole_: #Renzi: Renzi: 'Nn siamo dalla parte del Coronavirus quando diciamo di riaprire. Onoriamo quei morti. La gente di Bergamo e… - MasittoAldo : RT @potere_alpopolo: 'Quando diciamo di riaprire, onoriamo quella gente di Bergamo e Brescia che non c'è più, che ci avrebbe detto, se aves… - dammydoc : RT @PamelaFerrara: Non possiamo sapere cosa direbbero i morti di Bergamo e Brescia, ma di certo non vorrebbero essere strumentalizzati da #… -