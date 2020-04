Huawei Band 4 Pro, fitness tracker con touchscreen AMOLED in offerta su Amazon con sconto del 33% (Di giovedì 30 aprile 2020) Se siete interessati ad acquistare il vostro primo fitness tracker o comunque ve ne basta uno economico potreste approfittare dell’offerta di oggi su Amazon: Huawei Band 4 Pro è infatti proposto a 53,90 euro anziché 79,90 euro, grazie a uno sconto del 33%. Con un prezzo di poco superiore ai 50 euro il fitness tracker di Huawei diventa particolarmente appetibile. Dotato di un’estetica gradevole e minimale ha nel display OLED il suo principale punto di forza. Lo schermo infatti ha una diagonale di 0,95 pollici ed è perfettamente leggibile anche in pieno sole. Le funzionalità del fitness tracker sono comunque assai complete. Troviamo infatti anzitutto il monitoraggio del battito cardiaco e quello del sonno. Grazie ai dispositivi ottici professionali, ai chip di elaborazione e all’algoritmo AI, Huawei TruSeenTM ... Leggi su ilfattoquotidiano Su Huawei Band 4 Pro arriva finalmente l’SpO2 - novità anche per Realme Band

Il nuovo update per Huawei Band Maps porta il supporto a Huawei Watch GT 2

Honor 9A, Honor 9C ed Honor 9S: dalla Russia gli smartphone low cost dello spin-off di Huawei

Senza particolare clamore, Honor – il sotto brand economico del gruppo Huawei – ha annunciato nella lontana Russia una tripletta di smartphone entry level, formata dai modelli Honor 9A, Honor 9C ed Ho ...

