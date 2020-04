Coronavirus, Commissione Ue smentisce che sia prevista una “sorveglianza rafforzata” per chi usa il Mes: “Trattative appena iniziate” (Di giovedì 30 aprile 2020) La Commissione europea smentisce che al momento sia prevista una “sorveglianza rafforzata” per i Paesi che ricorreranno alle linee di credito del Mes “senza condizionalità” se non quella di utilizzare i fondi per spese sanitarie dirette o indirette. La risposta di Palazzo Berlaymont arriva per bocca della portavoce Marta Wieczorek che ha risposto alle domande dei giornalisti durante un briefing. “Non commentiamo i documenti non ancora pubblicati o in discussione. La Commissione non ha ancora preso decisioni sull’implementazione dell’accordo” sull’uso del Mes “e comunque tutto il sistema di monitoraggio o di sorveglianza sarà in linea con l’accordo politico raggiunto dall’Eurogruppo e dal Consiglio europeo“. Repubblica questa mattina aveva titolato: “Nel Mes spunta la sorveglianza ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - “Voucher al posto dei rimborsi per i biglietti aerei” : la lettera di 12 Paesi alla Commissione europea

Coronavirus : Collina - ‘indagine commissione Sanità Senato su riaperture’

Coronavirus : Collina - ‘indagine commissione Sanità Senato su riaperture’ (Di giovedì 30 aprile 2020) Laeuropeache al momento siauna “sorveglianza rafforzata” per i Paesi che ricorreranno alle linee di credito del Mes “senza condizionalità” se non quella di utilizzare i fondi per spese sanitarie dirette o indirette. La risposta di Palazzo Berlaymont arriva per bocca della portavoce Marta Wieczorek che ha risposto alle domande dei giornalisti durante un briefing. “Non commentiamo i documenti non ancora pubblicati o in discussione. Lanon ha ancora preso decisioni sull’implementazione dell’accordo” sull’uso del Mes “e comunque tutto il sistema di monitoraggio o di sorveglianza sarà in linea con l’accordo politico raggiunto dall’Eurogruppo e dal Consiglio europeo“. Repubblica questa mattina aveva titolato: “Nel Mes spunta la sorveglianza ...

VittorioSgarbi : #coronavirus #statodipolizia Il Governo vuole una “Commissione censura” come ai tempi della Stasi. (Intervento in… - CarloCalenda : Per salvare il sistema industriale europeo serve un piano in due fasi della Commissione UE: liquidità immediata all… - LaStampa : Crescono i casi confermati anche in Germania. 'Il rapporto “Covid-19 in Africa”, redatto dalla Commissione economic… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, Commissione Ue smentisce che sia prevista una “sorveglianza rafforzata” per chi usa il Mes: “Trattative a… - fordeborah5 : RT @europainitalia: ?? Stanziati 150 milioni di euro aggiuntivi per l’innovazione e la ricerca! ???? La Commissione europea investirà ulteri… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Commissione Coronavirus, Commissione Ue smentisce che sia prevista una “sorveglianza rafforzata” per chi usa… Il Fatto Quotidiano Scuola, Azzolina: "Maturità in presenza, 5 interrogazioni al giorno"

«Gli esami di maturità si faranno in presenza. Il percorso scolastico sarà considerato di più rispetto agli anni scorsi». La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha dato la conferma a a Rai News. « ...

Coronavirus, boss della mafia scarcerati. Quali sono i rischi?

In un'intervista per notizie.it, il magistrato Franco Roberti spiega il ruolo della mafia nell'emergenza coronavirus in Italia. In un'intervista per notizie.it, il magistrato Franco Roberti spiega il ...

«Gli esami di maturità si faranno in presenza. Il percorso scolastico sarà considerato di più rispetto agli anni scorsi». La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha dato la conferma a a Rai News. « ...In un'intervista per notizie.it, il magistrato Franco Roberti spiega il ruolo della mafia nell'emergenza coronavirus in Italia. In un'intervista per notizie.it, il magistrato Franco Roberti spiega il ...