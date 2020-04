Checco Zalone canta ‘L’immunità di gregge’ omaggiando alla grande Modugno – Il Video (Di giovedì 30 aprile 2020) “La quarantena sai, è come il Veneto…”, l’accostamento – come sempre geniale – è fin troppo esplicito, ed infatti l’omaggio a Domenico Modugno stavolta è davvero ‘meraviglioso’. Così, non solo musicalmente (l’arpeggio e l’attacco sono quele della splendida ‘Tutto il mio folle amore’, scritta da Mimmo con Pasolini), ma anche con la tonalità giusta, Checco Zalone regala ai suoi follower di Instagram ‘L’immunità di gregge’, spiega, “Una canzone per voi, due note in allegria. Mai come in questo periodo bisogna evitare di dire mai come in questo periodo”. C’è anche Virginia Raffaele, l’agognata fidanzata Nel Video compare anche la simpatica Virginia Raffaele che, nel Video ambientato in pieno contesto italico è la ... Leggi su italiasera Checco Zalone - fa infuriare gli italiani : ecco perché

Checco Zalone come Modugno : intona «Arriverà l’immunità di gregge» - la canzone sul Coronavirus e sui “congiunti” – Il video

Checco Zalone spopola con il brano “Immunità di Gregge” – IL VIDEO (Di giovedì 30 aprile 2020) “La quarantena sai, è come il Veneto…”, l’accostamento – come sempre geniale – è fin troppo esplicito, ed infatti l’omaggio a Domenicostavolta è davvero ‘meraviglioso’. Così, non solo musicalmente (l’arpeggio e l’attacco sono quele della splendida ‘Tutto il mio folle amore’, scritta da Mimmo con Pasolini), ma anche con la tonalità giusta,regala ai suoi follower di Instagram ‘L’immunità di gregge’, spiega, “Una canzone per voi, due note in allegria. Mai come in questo periodo bisogna evitare di dire mai come in questo periodo”. C’è anche Virginia Raffaele, l’agognata fidanzata Nelcompare anche la simpatica Virginia Raffaele che, nelambientato in pieno contesto italico è la ...

Fiorello : Come al solito Capolavoro di?? Checco Zalone - L'immunità di gregge - ilpost : Checco #Zalone ha fatto una nuova canzone, con video: si chiama 'L'immunità di gregge'. è questa - radiodeejay : Ecco #Limmunitadigregge di #CheccoZalone “Una canzone per voi, due note in allegria. Mai come in questo periodo bis… - lovelyscofjeld : perchè checco zalone è in tendenza? - Luna60Angela : RT @VanityFairIt: L'attore e regista pubblica sui suoi canali social un nuovo brano ai tempi del coronavirus (nel video anche una guest sta… -