Bologna, per sfuggire ai controlli marocchino sperona l'auto dei carabinieri a 100 km orari (Di giovedì 30 aprile 2020) Prima hanno acciuffatto un marocchino, poi anche l'altro. Un'operazione dei carabinieri ha consentito di mettere le manette ai polsi di due immigrati malviventi. È successo a Villanova di Castenaso (Bologna), nelle vicinanze della Tangenziale Nord di Bologna. Una pattuglia dell'Arma ha ingaggiato un inseguimento con un automobilista che stava transitando ad alta velocità. La folle corsa del marocchino in auto Accortosi dei militari che gli stavano intimando l'alt, il conducente – alla guida di un'Opel Corsa – ha speronato l'auto di servizio, procurando un incidente stradale a oltre 100 km orari. Non appena i veicoli si sono fermati, il conducente e anche un passeggero, seduto sui sedili posteriori dell'Opel Corsa, hanno tentato la via della fuga scendendo velocemente e correndo a piedi per i campi adiacenti. Il ...

