Barcellona | Rakitic shock | “Sono pronto al rischio contagio”

Intervistato ai microfoni di "Marca", Rakitic ha colto l'occasione per sottolineare il suo punto di vista sulla possibile ripresa del campionato spagnolo. Dichiarazioni piuttosto "pesanti", le quali sicuramente faranno discutere nel corso dei prossimi giorni. Il centrocampista croato ha così ammesso: "Sono pronto a correre il rischio di essere contagiato, ma voglio tornare a giocare.

Barcellona - Rakitic : «Se non si torna a giocare - dobbiamo essere campioni»

