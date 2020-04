“Vergognati!” Benedetta Parodi insultata per questo piatto di ravioli Il motivo è

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 29 aprile 2020) “#ACasaDagiapponesi. Come promesso ecco la mia ricetta deigyoza. Li ho preparati con verza e carne di pollo perché non sono riuscita a trovare la carne di maiale, ma sono venuti lo stesso buonissimi! ##Ricette#BeneinCasa#Gyoza”, così la conduttricee ormai esperta di cucina ha mostrato ildei suoicinesi ai follower. Ma la reazione di alcuni è stata inaspettata e assurda. La maggior parte dei seguaci dellajunior applaude la ricetta proposta e chiede informazioni su come poterla rifare a casa. Tantissimi commenti e i complimenti arrivati all’indirizzo della moglie del commentatore Fabio Caressa. Qualcuno chiede quanto tempo far sbollentare la verza; altri promettono di provare a rifarli per i figli e cosi via.Tra i commenti ...