Techland riporta in vita Hellraidsottoforma di DLC per Dying Light

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Nella giornata di oggi,ha annunciato l'arrivo di un nuovo DLC per, il cui titolo suonerà familiare a molti videogiocatori: Hellraid.Per chi non lo sapesse, Hellraid era un videogioco annunciato nel lontano 2012, quando era noto come Project Hell, per poi essere svelato nuovamente un anno dopo come Hellraid. Doveva trattarsi di un FPS hack-and-slash, con modalità co-op fino a 4 giocatori e singleplayer.Sfortunatamente, a seguito di numerosi problemi,annunciò la sospensione del progetto nel 2015. La cosa bizzarra è che il titolo non è mai stato formalmente cancellato, quindi molti si aspettavano un suo ritorno innegli anni a venire.Leggi altro...