Pane sospeso | una mano a chi ha bisogno

Il "Pane solidale" per aiutare molte famiglie in difficoltà durante questo periodo di forte crisi: chiunque, nei panifici aderenti, potrà acquistare una pagnotta di Pane al prezzo simbolico di 1 euro e lasciarlo in sospeso a chi ne ha bisogno. Accade a Catanzaro, grazie all'iniziativa lanciata da Assipan, l'associazione che racchiude le imprese panificatrici aderenti a Confcommercio. Davanti ai disagi sempre maggiori per l'emergenza coronavirus, l'iniziativa ha subito trovato il supporto dell'Amministrazione comunale di Catanzaro, che ha deliberato il patrocinio gratuito nell'ultima riunione della Giunta presieduta dal sindaco del capoluogo calabrese, Sergio Abramo. Una proposta accolta anche dall'associazione Vitambiente, presieduta da Pietro Marino, e dell'Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace.

