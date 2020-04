Oscar 2021, in gara anche i film non usciti in sala (Di mercoledì 29 aprile 2020) I film non usciti in sala in corsa per gli Oscar 2021. Academy Awards: “Solo per la prossima edizione”. ROMA – I film non usciti in sala saranno in corsa per gli Oscar 2021. L’annuncio è stato fatto dalla Academy Awards precisando che si tratta di una misura eccezionale e valida solo per quest’anno. “Pensiamo – ha riferito il Ceo Dawn Hudson – che non vi sia modo migliore che vedere il film in sala. Il nostro impegno in tal senso è invariato e costante. Ma la pandemia richiede questa temporanea eccezione alle nostre regole di ammissibilità dei premi“. Decisione obbligatoria La decisione è stata quasi obbligatoria. Il rischio di trovarsi senza film da premiare era molto alto visto che la maggior parte delle pellicole in questo 2020 dovrebbero uscire via streaming come per esempio French ... Leggi su newsmondo Oscar 2021 : cosa cambia con le nuove regole

