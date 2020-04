Luciano Moggi: «Ripresa Serie A? Dovremmo fare come in Germania» (Di mercoledì 29 aprile 2020) Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus, è intervenuto sulla questione della Ripresa dei campionati. Le sue parole Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera nel corso della trasmissione Cose di Calcio. Moggi – «Io penso che si dovrebbe fare come in Germania, dove la gente non ha paura e chi deve prendere le decisioni ha coraggio. Lì non si nomina chi viene contagiato, nel momento della privacy. Noi invece agiamo in maniera diversa, e mentre discutiamo sulla possibile Ripresa, loro sono già pronti per farlo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 "Al calcio manca uno come me" : Luciano Moggi e la serie A nel caos per il virus

Napoli - Luciano Moggi interrompe il sogno : "Se il Milan non conferma Zlatan Ibrahimovic - lui si ritirerà"

