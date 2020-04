Irene Pivetti indagata | Frode per l’importazione di mascherine (Di mercoledì 29 aprile 2020) Irene Pivetti è indagata dalla Procura di Siracusa nell’ambito di un’inchiesta sull’importazione e distribuzione di mascherine dalla Cina. L’ex presidente della Camera, Irene Pivetti, è indagata dalla Procura di Siracusa. In qualità di amministratore delegato della Only logistics Italia srl, la Pivetti si sarebbe resa colpevole dell’immissione sul mercato di prodotti non conformi ai requisiti … L'articolo Irene Pivetti indagata Frode per l’importazione di mascherine è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna Coronavirus - Irene Pivetti indagata a Siracusa per importazione mascherine non a norma – VIDEO

Irene Pivetti : «Io indagata per le mascherine? Un’indecenza. Vogliono farmi passare per un mostro»

Mascherine importate dalla Cina : indagata Irene Pivetti. Lei : "Un'indecenza" (Di mercoledì 29 aprile 2020)dalla Procura di Siracusa nell’ambito di un’inchiesta sull’importazione e distribuzione didalla Cina. L’ex presidente della Camera,, èdalla Procura di Siracusa. In qualità di amministratore delegato della Only logistics Italia srl, lasi sarebbe resa colpevole dell’immissione sul mercato di prodotti non conformi ai requisiti … L'articoloper l’importazione diè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

fattoquotidiano : Coronavirus, indagata l’ex presidente della Camera Irene Pivetti: sequestrate mascherine che la sua società ha impo… - HuffPostItalia : Mascherine cinesi, Irene Pivetti indagata per frode - fanpage : Pivetti indagata per presunta frode - ecomstation1 : niente… non ci si può fidare dei politici, mai… ????? - AnnaMar74773335 : RT @fanpage: Pivetti indagata per presunta frode -