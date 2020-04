Ion Fury | Lo sparatutto ispirato a Duke Nukem 3D arriva su console

Leggi su gamerbrain

(Di mercoledì 29 aprile 2020) 3D Realms e 1C Entertainment in collaborazione con Voidpoint sono lieti di annunciare l’arrivo sudi Ion, il nuovoai classici come3D. Il gioco sarà disponibile dunque dal 14 Maggio in digitale e 26 Giugno in Retail anche su Switch, PS4 e Xbox One. Ionannunciato percon un Trailer Se siete cresciuti con giochi come Shadow Warrior,, Blood e quanti altri, sarete lieti di tornare nel mondo degli FPS che hanno fatto la storia negli anni 90. Ionè sviluppato con il medesimo motore grafico e porterà i giocatori in un gioco ricco d’azione, esplosioni, splatter a go go e naturalmente musica rockettara. In Ionvi farà vestire i panni di Shelly Bombshell Harrison, il cui soprannome è dovuto proprio alla sua abilità di disinnescare le bombe per la ...