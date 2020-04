Ho fatto il test sierologico per il Coronavirus: vi racconto come è andata (di Selvaggia Lucarelli) (Di mercoledì 29 aprile 2020) La prima domanda, legittima, che si dovrebbe fare a chi fa un test sierologico è masiniana: “Perchè lo fai?”. E allora parto da qui. Perché io che non lavoro in fabbrica ho fatto un test sierologico? E soprattutto, cosa me ne faccio del risultato? In effetti, da quello che si è capito fino ad oggi del Coronavirus (quasi niente), il segmento più misterioso della faccenda riguarda proprio la questione anticorpi e immunità. come spiegato dall’infettivologo Andrea Crisanti, non esistono prove che gli anticorpi proteggano dal virus, non sappiamo se gli asintomatici ne sviluppano di più o di meno e se quindi abbiano una funzione protettiva, non sappiamo un bel niente. Oggi una ragazza positiva da 78 giorni è risultata negativa al test sierologico, e mentre secondo qualcuno è normale, altri la ritengono ... Leggi su tpi LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Romano Prodi contesta il fatto di tenere le scuole chiuse

Romelu Lukaku - la rivelazione : "A gennaio 23 interisti ammalati - non prendevo la febbre da anni : non ci hanno fatto i test"

L'emergena coronavirus ha fatto dilagare sui social valanghe di 'fake news' e bufale. Si va da "il virus Sars-CoV-2 vola nell’aria fino a 5 metri", a "la vitamina D protegge dall’infezione da nuovo co ...

App anti pandemia, no di Londra ad Google e Apple. Nel resto del mondo ormai è un test per la credibilità dei governi

Il National Health Service (NHS), il servizio sanitario inglese, dice no al modello di raccolta dati decentralizzato proposto da Apple e Google. L’app anti pandemia britannica per il tracciamento dell ...

