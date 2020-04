Gigi Hadid è incinta di Zayn Malik | la top model mamma a settembre

Leggi su dilei

(Di mercoledì 29 aprile 2020)di. Secondo le ultime indiscrezioni pubblicate da TMZ, la topdiventerà, creando una famiglia con il cantante ed ex One Direction a cui è legata, fra alti e bassi, da diversi anni. Fonti vicine alla coppia svelano chesarebbe entrata nella 20esima settimana di gravidanza e che lei eavrebbero già scoperto il sesso del bambino. Entrambe le famiglie avrebbero accolto con gioia la notizia, in particolare Bella, sorella dellala, anche lei regina delle passerelle, che non vede l’ora di diventare zia. Solo qualche giorno faaveva raccontato su Instagram i festeggiamenti per il suo 25esimo compleanno, celebrato in isolamento nella grande villa di famiglia insieme alle persone più care. Fra loro, che ha sorpreso la fidanzata con una torta davvero speciale ...