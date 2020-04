Fase 2, Boccia alle Regioni: “Differenze dal 18 maggio: con meno contagi più aperture e viceversa. Ordinanze siano coerenti a Dpcm” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Dal 18 maggio la Fase 2 potrà non proseguire di pari passo in tutta Italia. Saranno possibili “scelte differenziate” tra le Regioni sulle riaperture di attività, seguendo il principio secondo cui “contagi giù uguale più aperture e viceversa”. È la principale novità annunciata dal ministro Francesco Boccia durante la videoconferenza con i governatori, in cui ha ribadito l’importanza dell’unità nazionale e proposto un metodo per evitare, almeno fino al 18, fughe in avanti di alcune Regioni: “Ordinanze regionali coerenti con il Dpcm” varato dal premier Giuseppe Conte. “Se ci sono ordinanze non coerenti invio una diffida”, ha spiegato Boccia. Alla videoconferenza partecipano anche il capo della Protezione civile Angelo Borrelli e Paolo Formicola, vice capo di gabinetto del ministro ... Leggi su ilfattoquotidiano Fase 2 - Boccia avverte le Regioni : “Ordinanze seguano Dpcm o diffida”

