Coronavirus | squadra decide di retrocedere per scelta | “non ci sono i soldi”

L'emergenza Coronavirus sta portando pesantissime conseguenze dal punto di vista economico al mondo del calcio, diverse società rischiano il fallimento e di non iscriversi ai prossimi campionati. Soprattutto alcuni piccoli club già erano ad un passo baratro, adesso la situazione è letteralmente degenerata. E' la situazione del Wettingen, squadra che i tifosi del Napoli ricordano bene. Il club svizzero infatti affrontò l'11 di Maradona in un turno di Coppa UEFA nella stagione 1989/90. Adesso milita in Seconda Lega Interregionale e ha deciso di autoretrocedere a causa della situazione economica nata dai mancati introiti provocati dalla pandemia. Il Wettingen si trovava in seconda posizione in classifica.

Coronavirus - fallisce la seconda squadra : addio a 141 anni di storia [NOME e DETTAGLI]

Il club ha raggiunto un accordo con giocatori, staff tecnico e dirigenti VENEZIA (ITALPRESS) - Niente stipendi per i mesi di maggio e giugno se il campionato non dovesse ripartire, se si tornerà a gio ...

Di proprietà del Bologna, il romano gioca in prestito nel club francese PALERMO (ITALPRESS) - Gioca nell'Amiens, squadra penultima nella classifica della Ligue 1 e che lotta per la salvezza. Arturo Ca ...

