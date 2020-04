CONGIUNTI CHI SONO? Amici | fidanzati | parenti | “Per un amico vero si può uscire”

Corriere : ?? Autocertificazione per la «fase 2», chi andrà dai congiunti non dovrà indicare il nome. Per motivi di privacy i c… - matteorenzi : Abbiamo fatto le Unioni Civili, crediamo nella libertà, non possiamo permettere allo Stato di decidere chi dobbiamo… - myrtamerlino : Neanche il tempo di capire chi fossero i #congiunti, ed ecco una nuova definizione: #affettistabili. Ma chi sono? U… - agostraf : RT @esterviola: In principio furono i congiunti e restammo tutti male. Perché l’affetto stabile è un’arte - CinqueNews : ++ FACCIAMO ANCORA PIÙ CHIAREZZA - Coronavirus, chi sono i “congiunti” per le visite dal 4 maggio? ++ -

